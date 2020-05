Apple bloque "Impeached" sur l'App Store, un jeu de Justin Proulx

Vous l'avez peut-être remarqué à vos dépends, ou vous avez peut-être lu notre article sur le retrait du jeu Plague Inc sur l'App Store chinois à cause d'un principe moral vis-à-vis de ce qu'il se passe aujourd'hui avec la crise sanitaire du Covid-19.



Et bien ce n'est pas le seul jeu qui a été bloqué...



En effet, Impeached, un jeu développé par Justin Proulx, un jeune développeur canadien actif dans la communauté Jailbreak, a été retiré également parce qu'il permet de simuler les décisions que prend le président des Etat-Unis dans diverses situations, parfois dramatiques.

Tweets de Justin Proulx

This is a screenshot of my Presidential Simulation app, Impeached.



The scenario pictured mentions a generic disease. This scenario has existed since 2018.



Apple just called me, saying I can’t have it in the App Store anymore due to COVID-19, despite it existing before the virus pic.twitter.com/WycvQBZZwJ — Justin Proulx (@JustinAlexP) April 20, 2020



Impeached est toujours accessible sur l'App Store mais le développer ne peut tout simplement plus déployer aucune mise à jour, ni rendre accessible sa nouvelle version pour MacOS...

Alors que Plague Inc a justement retrouvé tous ses accès.



Il a donc décidé de faire appel à la décision d'Apple en expliquant que le scénario de son jeu est adapté à 2018, en ajoutant d'ailleurs que Plague Inc est autorisé sur l'App Store. Mais malheureusement, l'équipe en charge de la validation des apps a décliné sa demande.



UPDATE:



I appealed the decision to App Review, citing the fact that the scenario in question is from 2018 and the fact that Plague Inc is allowed on the store. App Review responded today, rejecting the appeal. Apple is a dishonest and hypocritical company and i’m TIRED of it. — Justin Proulx (@JustinAlexP) May 4, 2020

Une décision qu'il juge donc hypocrite... On peut d'ailleurs se demander si Apple ne fait pas cela car ils savent que c'est un des acteurs de la communauté Jailbreak...



Si vous souhaitez le soutenir, nous vous invitons à tester son jeu assez ludique, et assez sympathique. N'hésitez pas à noter Impeached, cela donnera certainement un coup pour qu'Apple change de décision !



Impeached: Be The President : un mot sur le jeu

Dans une victoire surprise, vous êtes élu président. Désormais, c'est à vous de juger, et de prendre avec morale ou non des décisions qui s'appliqueront à des centaines de millions de personnes.



Vous pouvez créez des lois, autoriser ou couper la liberté, être corrompu, ou clasher tout vos ennemis sur Twitter. Et jouer beaucoup au golf, parce que... qu'est-ce qu'un président pourrait faire d'autre ?



Combien de temps allez-vous rester au pouvoir ?



Vous l'aurez compris, ce jeu est satirique, et pas forcément inspiré de faits réels.

