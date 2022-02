PS+ Premium : La réponse de Sony au Xbox Game Pass coûterait 16$

Le rival du Xbox Game Pass que Sony est en train de concocter pour la PlayStation comportera trois niveaux qui coûteront 10, 13 et 16 dollars par mois, selon le site GamesBeat de VentureBeat. Bloomberg a fait état pour la première fois en décembre d'un service d'abonnement tout-en-un portant le nom de code Spartacus. D'après les documents consultés par nos confrères, Spartacus fusionnerait les avantages offerts par PlayStation Now et PlayStation Plus et serait probablement disponible pour la PS4 et la PS5.

Les tarifs du service PlayStation Essential, Extra et Premium

Sony aurait prévu de nommer les offres de Spartacus Essential, Extra et Premium, le premier étant le PlayStation Plus dans sa forme actuelle. Il coûtera toujours 10 $ et vous donnera accès à des jeux chaque mois que vous pourrez ajouter à votre bibliothèque. Le niveau Extra, quant à lui, coûtera 13 $ et comprendra l'accès à ces jeux mensuels, ainsi qu'à un catalogue de jeux comprenant des centaines de jeux plus anciens que vous pourrez télécharger. Ce catalogue pourrait être le même que celui de PS Now.

Enfin, le niveau Premium sera facturé 16 dollars par mois et comprendra tous les avantages susmentionnés, ainsi que l'accès aux fonctionnalités de streaming de PS Now et à une bibliothèque de jeux classiques. En outre, il vous donnera accès à une fonctionnalité appelée "essais de jeux" qui vous permettra de télécharger et de commencer à jouer aux nouveaux jeux PS avant leur sortie. Si cela ressemble aux essais de jeux d'EA, vous ne pourrez jouer à un titre avant son lancement officiel que pendant un nombre d'heures déterminé.



Pour l'instant, on ne sait pas encore si Sony ajoutera de nouveaux jeux exclusifs à ce service lorsqu'il sera disponible. Le président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a précédemment déclaré qu'il n'était pas viable d'intégrer des nouveautés dont le développement coûte des centaines de millions de dollars dans un service d'abonnement. Cependant, Microsoft a racheté Bethesda depuis lors et a également entamé récemment le processus d'acquisition d'Activision Blizzard. Le géant de la technologie ajoute les titres de ces deux développeurs au Xbox Game Pass. Sony devra donc trouver des moyens de faire de Spartacus une option plus attrayante.



Le nouveau service entrerait en phase de test dans les semaines à venir et s'appellerait simplement PS Plus, PS Plus Extra et PS Plus Premium. Selon GamesBeat, Microsoft pourrait également révéler officiellement les détails de son service d'abonnement amélioré en mars.