La Pixel Tablet 2023 est une bonne nouvelle pour l'iPad

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Lors de la Google I/O 2022, l'entreprise basée à Mountain View a dévoilé une nouvelle tablette Pixel, mais, comme les Google Glass 3, elle ne sera pas lancée avant 2023. En revanche, Google abandonne ChromeOS et fait confiance à Android pour être le système d'exploitation. Une bonne nouvelle en perspective pour les fans de l'iPad d'Apple. Explications.

Une première tablette Pixel sous Android depuis longtemps

C'est la première fois que Google lance une tablette depuis la Pixel Slate de 2018, qui fonctionnait sous Chrome OS. Cet appareil devait à un moment donné avoir un successeur, mais Google a expliqué qu'il abandonnait ses plans pour les tablettes peu de temps après. Avant cela, la dernière tablette de la marque Google à fonctionner sous Android était la Pixel C, lancée en 2015.

D'après Rick Osterloh de Google, cette tablette Pixel sera "le compagnon parfait de votre téléphone Pixel", destinée à combler le fossé entre votre vie à la maison et vos activités en déplacement. Comme on peut s'y attendre de la part d'un appareil aussi important de la série Pixel, la Pixel Tablet 2023 fonctionnera avec une puce Tensor de Google, tout comme les téléphones.



Aucun indice n'a été donné sur le prix de la tablette, ce qui n'est pas une surprise, étant donné que nous sommes probablement à plus d'un an du lancement de la tablette Pixel. Par contre, les aperçus permettent de distinguer une connectique nouvelle, semblable au Smart Connector des iPad qui pourrait permettre d'associer la tablette à des accessoires comme des hauts-parleurs, un clavier, etc. On dirait clairement un iPad Air 5 avec les coloris du Pixel 7 à venir...



La tablette à venir est en tout cas l'aboutissement du travail que Google a effectué au sein d'Android pour les appareils à "grand écran", en commençant par Android 12L et en poursuivant avec Android 13.

Here’s a sneak peek at our upcoming Pixel tablet 👀



A next-generation @Android tablet powered by Google Tensor, designed to complement your Pixel phone.#GoogleIO pic.twitter.com/5WU6O09UKd — Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022

Une bonne nouvelle pour les propriétaires d'iPad

L'arrivée d'une vraie tablette Google devrait être bénéfique pour les clients d'Apple car la firme s'est reposée sur ses lauriers depuis plus de dix ans, n'ayant pas vraiment de concurrence aboutie sur ce marché. Si le matériel est top, on reste encore sur notre faim avec iPadOS 15.



Si la tablette Google parvient à offrir une excellente expérience Android sur un écran plus grand, Apple devra se concentrer sur ses iPad dans les prochaines années. Mais encore faut-il que la Pixel Tablet soit convaincante.