Streaming : Apple TV+ en pleine croissance, quand la concurrence baisse

Avec son service de streaming, Apple a fait le choix de proposer que des contenus originaux, cette stratégie est assez handicapante, car elle limite fortement la quantité de séries, films et documentaires dans le catalogue. Si les débuts d'Apple TV+ ont particulièrement été difficile, le service de streaming d'Apple augmente sa part de marché et se réserve même le luxe d'afficher une croissance que d'autres services n'ont pas eue depuis plusieurs années.

Apple TV+ possède 6% de part de marché dans le monde

Selon un récent rapport de JustWatch qui s'est intéressé à la période de janvier 2021 à août 2022, on remarque que la part de marché d'Apple TV+ a augmenté de 29%. Cela peut s'expliquer par différents aspects :

Les créations originales qui ont su attirer les nouveaux abonnés, il faut dire qu'Apple a mis les moyens pour les castings et a sorti beaucoup de séries et films qui ont fait le buzz durant cette période

Les offres exclusives. Pour Apple TV+, Apple réalise différents partenariats visant à allonger la période d'essai de plusieurs mois, le dernier exemple se trouve chez Samsung qui offre 3 mois d'abonnement aux propriétaires d'une TV commercialisée entre 2018 et 2022.

d'abonnement aux propriétaires d'une TV commercialisée entre 2018 et 2022. Apple One : avec ses packs de services à renouvellement mensuel, Apple regroupe tous les services à un prix attractif. Un abonné peut souscrire uniquement pour obtenir Apple Music, Apple Arcade et du stockage iCloud. À la base, il n'aurait probablement jamais souscrit à Apple Fitness+ et Apple TV+, mais comme c'est inclus dans son abonnement Apple One, il ira jeter un coup d'œil sur ces 2 services !

Avec Apple TV+, la firme de Cupertino retrouve des signes positifs qui prouvent que son service de streaming est en bonne santé. Même si Apple TV+ est encore loin de Netflix (27,3%) et Prime Video (24,3%), l'entreprise se rapproche dangereusement de HBO Max qui détient 7% de part de marché.



Un examen plus approfondi des données révèle que les services de streaming les plus anciens n'ont cessé de perdre du terrain au profit des services plus modernes lancés au cours des trois dernières années. Selon JustWatch, la part d'Apple TV+ sur le marché mondial du streaming était de 5,6 % en mars. Sans surprise, HBO Max a conservé la même part de marché de 7 % depuis lors.

Du côté d'Apple, même si on espérait faire mieux avec Apple TV+ au bout de 2 ans et demi de disponibilité, on ne baisse pas les bras et on avance en produisant des contenus originaux toujours plus passionnants et addictifs.

Des petites pépites vont prochainement arriver dans le catalogue, on pense notamment au film Causeway avec Jennifer Lawrence, la série Shantaram avec Charlie Hunannam, Land of Women avec Eva Logoria ainsi qu'une tonne d'autres contenus !