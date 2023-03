Apple va dépenser 1 milliard par an pour les films et vise les sorties en salle

Apple voit les choses en grand pour Apple TV+. Alors que la plateforme est devenue le premier service de streaming à remporter le prestigieux prix du meilleur film aux Oscars 2022, pour CODA, la liste des nouveautés en termes de films a été quelque peu décevante depuis. Mais tout cela risque de changer rapidement avec un investissement massif.

Apple met le paquet sur les films

Selon nos confrères de Bloomberg, Apple est en train de développer considérablement sa division de films originaux pour se concentrer sur les superproductions qui seront d'abord largement diffusées en salles avant d'arriver sur le service de diffusion en ligne. Apple aurait budgétisé 1 milliard de dollars par an sur ce créneau.



Jusqu'à présent, les films originaux d'Apple ont été rarement diffusés dans les salles obscures, la plupart du temps juste assez pour être éligibles aux récompenses. Mais Apple a pour objectif de sortir des films qui ont un impact important dans le monde du cinéma, avant qu'ils ne soient diffusés sur Apple TV+.

Selon Bloomberg, Apple est actuellement en pourparlers pour sortir des films dans des milliers de salles de cinéma au moins un mois avant leur date de diffusion en streaming. Outre le fait de générer de nouvelles recettes, une sortie en salle permet de créer un buzz autour d'un titre, ce qui contribue à promouvoir le service Apple TV+ dans le même temps.



Mais la promesse de projeter ses films permet également à Apple de s'assurer les services de grands talents, comme le prochain film original, Wolves, et qui met en scène George Clooney et Brad Pitt. Les stars auraient choisi Apple plutôt que des distributeurs comme Netflix, parce que la firme à la pomme s'est engagé à assurer une distribution en salle.



Apple reproduit en réalité le schéma initié par son rival Amazon, qui a annoncé son intention de consacrer 1 milliard de dollars par an à la distribution de films en salle.



Selon Bloomberg, Apple cherche à s'associer avec des studios de cinéma établis pour gérer la distribution internationale en salle, plutôt que de tout faire en interne, car elle ne dispose pas de l'expertise nécessaire. La société n'a pas encore finalisé plusieurs points dont les budgets alloués au marketing et la commission de distribution pour le studio partenaire.



L'un des titres de l'Apple TV+ qui bénéficiera d'une importante distribution en salle par l'intermédiaire de Paramount est le prochain film de Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Apple a déboursé environ 200 millions de dollars pour payer cette production très attendue. Le film sera probablement présenté en avant-première au festival de Cannes en mai, suivi d'une sortie au cinéma pendant quelques mois avant d'arriver sur le service de streaming Apple TV+. La France est évidemment concernée.



En outre, Apple espère sortir plusieurs films cette année avec une large distribution en salle, en plus de celui suscité. Parmi les autres candidats possibles figurent le thriller d'espionnage "Argylle" et "Napoleon" de Ridley Scott. Dans le même temps, la firme continue ses investissements sur les séries dont nous avons partagé le top 10 la semaine dernière.