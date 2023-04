Win Semi obtient le contrat des amplificateurs de puissance de l'iPhone 15

Les dernières recherches de l'analyste Ming-Chi Kuo indiquent que la société Win Semiconductor voit se dessiner un avenir radieux au cours des prochains trimestres, sans être affectée par la tendance à l'affaiblissement des commandes de son principal client Lumentum. Cela est dû à l'augmentation des commandes de plaquettes épi et d'amplificateurs de puissance (PA) pour smartphones. Le client mystère ne serait autre qu'Apple qui prépare sa gamme iPhone 15.

Une belle commande pour Win Semiconductors

Ma dernière enquête indique que la dynamique commerciale de Win Semi continuera à s'améliorer au cours des prochains trimestres, sans être affectée par la tendance à l'affaiblissement des commandes de son principal client, Lumentum. Cela est dû à l'augmentation des commandes de plaquettes épi et d'amplificateurs de puissance pour smartphones.

Voici les quatre points mis en avant par Kuo dans son tweet concernant la société fondée en 1999 :

La plaquette de Win Semi a été qualifiée par Apple et devrait être expédiée à Apple pour la première fois au deuxième semestre de l'année 2023 pour être utilisée dans la série iPhone 15. La part de marché de la plaquette de Win Semi devrait continuer à croître au cours des prochaines années, ce qui favorisera l'intégration verticale et l'augmentation des bénéfices. SMIC commencera probablement à expédier des puces 5G dès le deuxième semestre de l'année 23, avec Win Semi comme fonderie exclusive. La proportion de marques chinoises qui adoptent des fournisseurs locaux de circuits intégrés continue de croître, ce qui contribue à l'augmentation continue de la part de marché de la production de circuits intégrés pour Win Semi. Sur la base des facteurs susmentionnés, le taux d'utilisation global des capacités de Win Semi passera de 15-20 % à la fin du 1er trimestre 23 à 30-35 % et 35-40 % au 2e trimestre 23 et au 3e trimestre 23, respectivement, avec une nouvelle croissance attendue au 4e trimestre 23.

Pour information, la fabrication de plaquettes est une procédure composée de nombreux processus séquentiels répétés pour produire des circuits électriques ou photoniques complets sur des plaquettes semi-conductrices dans le processus de fabrication de dispositifs semi-conducteurs. Autrement dit, ce sont des éléments de base indispensable à tout appareil électronique. Et ceux de Semi semble être très efficaces.



L'iPhone 15 sera présenté en septembre prochain, avec quatre modèles comme l'iPhone 14. Si les téléphones standards adopteront enfin la Dynamic Island, leurs évolutions devraient être assez limitées avec le passage à la puce A16 et quelques ajustements. Les "Pro" en revanche, auront droit à un nouveau design en titane avec des bords très fins autour de l'écran, un zoom périscopique (uniquement sur le "Pro Max" à priori), une puce A17 en 3 nm, et plus encore comme des boutons capacitifs.