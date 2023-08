Honor va lancer deux nouveaux téléphones pliables à l'IFA 2023

L'année 2023 sera assurément marqué par les appareils pliables. Samsung vient de lancer les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5, le Pixel Fold de Google est enfin facilement disponible à la commande, Motorola attire les clients Apple, et OnePlus a annoncé un pliable pour la fin de l'année. De son côté, Honor vient d'annoncer qu'il présentera non pas un, mais deux pliables lors de son événement de lancement à l'IFA 2023, tandis que l'iPhone Fold ne semble pas prêt d'arriver...

Deux pour le prix d'un !

La société chinoise a confirmé qu'elle annoncerait deux smartphones pliables lors de l'événement de Berlin début septembre. L'un des appareils sera logiquement le Honor Magic V2, qui est sorti en Chine en juillet 2023. Il s'agit de la tablette pliable la plus fine et la plus légère du marché à l'heure actuelle, avec une épaisseur de 9,9 mm, soit seulement 1 mm de plus que le Galaxy S23 Ultra, et un poids de 231 grammes. Cela commence à être vraiment intéressant.

L'autre appareil pliable que l'entreprise devrait annoncer à l'IFA 2023 est un nouveau modèle dont le nom n'a pas été dévoilé. Bien qu'il n'y ait eu aucune rumeur ou fuite à ce sujet, il n'est pas exclu qu'un appareil pliable de type téléphone à clapet soit lancé, histoire de venir titiller le très bon Z Flip de Samsung. Ce type de téléphone pliable devient de plus en plus populaire et représente également le plus grand volume en termes de ventes d'unités, probablement pour sa compacité et son prix moins haut perché.



La présence de la marque Honor à l'IFA 2023 s'annonce comme un événement majeur pour l'entreprise. L'annonce de deux nouveaux smartphones pliables n'est pas anodin, et il sera intéressant de voir comment la gamme pliable de l'entreprise se compare à la concurrence de Samsung et d'autres marques concurrentes

L'événement IFA de Honor sera diffusé en streaming sur son site web le 1er septembre. L'événement aura lieu à Berlin.



Du côté d'Apple, si les brevets s'enchainent autour d'un iPhone Fold, la rumeur veut que le premier appareil pliable soit finalement un iPad Fold...