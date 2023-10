Ne chargez pas votre iPhone 15 sans fil dans une BMW !

Certains disent qu'Apple leur a remplacé leur iPhone par un tout nouveau modèle en Apple Store lorsqu'ils ont compris que la puce NFC était devenue obsolète. Tant que le problème n'est pas résolu, il est donc fortement déconseillé de poser son iPhone 15 sur l'espace recharge sans fil pour smartphone dans une BMW. Malheureusement, c'est loin d'être le premier problème du genre depuis une semaine. Nous avons déjà eu des échos sur un problème de charge avec plusieurs batteries externes , une batterie gonflée ou encore une surchauffe qu'Apple a reconnue et promis de faire le nécessaire dans une future mise à jour.

Énième problème avec la recharge de l'iPhone 15 ! Selon plusieurs témoignages d'utilisateurs sur internet, la puce NFC ne fonctionne plus après avoir rechargé son nouvel iPhone dans un véhicule BMW équipé de la recharge sans fil. Pour beaucoup d'entre eux, ils se sont retrouvés face à un iPhone avec un écran blanc en mode récupération de données. Une fois l'appareil redémarré, la puce NFC était HS. Impossible de configurer à nouveau Apple Pay dans le Wallet. Pour rappel, cette puce permet d'activer certains services comme Apple Pay ou Digital Key pour ouvrir/fermer sa voiture avec son iPhone.

Inédit ! Il serait fortement déconseillé de recharger son iPhone 15 sans fil dans sa BMW. Plusieurs clients affirment que cela casse la puce NFC et que le seul moyen serait de se rendre en boutique pour demander un échange d'iPhone.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.