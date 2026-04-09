La vidéo de déballage de Viktor sur l’iPhone Ultra / Fold est un fake

Une vidéo d’unboxing de l’iPhone Ultra, le premier pliable d'Apple que certains appellent iPhone Fold, fait actuellement le buzz sur le réseau X. À première vue, elle paraît très convaincante : packaging soigné, gestes réalistes, qualité d’image élevée… On n'imagine pas que l'IA est passée par là, pourtant, il s’agit bien d’une vidéo truquée.

Pourquoi cette vidéo est fausse ?

Le principal indice qui trahit la supercherie se trouve dans l’incohérence entre les vues :

Quand on voit l’iPhone Ultra plié de face, les bordures semblent normales.

Quand on le voit de derrière (ou légèrement de côté), un large espace apparaît entre les deux moitiés de l’appareil.

Une fois déplié, cet espace disparaît complètement.

Cette incohérence physique est impossible sur un vrai appareil, d'autant plus signé Apple. De plus, la vidéo ne montre jamais l’iPhone retourné complètement, ce qui aurait immédiatement révélé les anomalies.

Comment a-t-elle été créée ?

Il existe trois façons principales de fabriquer ce type de vidéo :

Maquette physique 3D (dummy) très réaliste, fabriquée en Chine. Génération complète par IA. Rendu 3D via un logiciel comme Blender, SketchUp, Cinema 4D, etc.

Dans ce cas précis, l’absence des artefacts typiques de l’IA et la qualité globale font pencher la balance vers un rendu 3D professionnel, probablement réalisé par un artiste. Victor Saralev (développeur indépendant) qui a partagé la vidéo a d’ailleurs lui-même indiqué qu’il était quasiment certain qu’il s’agissait d’un fake.

Developers 2 days ago: No way, that iPhone leak is fake. It would be terrible



Developers today: Wow, Apple foldable phone is going to change everything https://t.co/jpMRykRD2K pic.twitter.com/zjI4VL0Fx4 — Viktor Seraleev (@seraleev) April 7, 2026

Ce que cela nous apprend

Ce genre de vidéos ultra-réalistes montre à quel point il est devenu difficile de distinguer le vrai du faux dans les fuites Apple. Les créateurs de contenus et les leakers utilisent de plus en plus souvent des rendus 3D de très haute qualité pour générer de l’engagement avant même l’annonce officielle.



En attendant le vrai iPhone pliable (probablement appelé iPhone Ultra selon les dernières rumeurs), mettez de côté, car Apple devrait le vendre au moins 2 000 euros.