iPhone 18 Pro : Apple recalé par un fournisseur stratégique sur la partie photo

Le fournisseur taïwanais Largan Precision aurait refusé d’augmenter ses livraisons pour l’iPhone 18 Pro. Un geste rare dans l’écosystème Apple, qui révèle à la fois des tensions côté supply chain… et l’arrivée probable d’une avancée photo majeure.

iPhone 18 Pro : un fournisseur clé dit non à Apple (c'est rare)

Dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, on ne dit pas non. Sauf, apparemment, quand on s’appelle Largan Precision et qu’on a de meilleures opportunités en vue. Selon le journal taïwanais Economic Daily, Apple aurait demandé à Largan d’augmenter ses volumes de livraison de lentilles à ouverture variable, destinées à l’iPhone 18 Pro.



Réponse de Largan : niet. Le fabricant taïwanais a justifié ce refus par sa priorité stratégique du moment : le développement des Co-Packaged Optics, les CPO, une technologie qui intègre les transceivers optiques directement dans le package du SoC. Le bénéfice est concret pour les infrastructures de data centers, réduction de la latence et de la dissipation thermique, et Largan a clairement décidé que c’était là que résidait la prochaine vague d’investissement.



Ce refus est une rareté dans l’écosystème des fournisseurs Apple. La firme de Cupertino est connue pour imposer ses conditions à une chaîne logistique qui, d’ordinaire, fait tout pour satisfaire ses exigences, même les plus contraignantes. Voir un partenaire historique décliner explicitement une demande d’augmentation de commande constitue un signal fort, même si sa portée pratique reste limitée.

Car Largan n’est que fournisseur secondaire pour ces lentilles à diaphragme variable. C’est Sunny Optical qui détient le rôle de fournisseur principal sur ce composant pour l’iPhone 18 Pro. Le refus de Largan crée donc une tension dans la supply chain, sans pour autant remettre en cause la production dans son ensemble.



L’autre lecture de cet épisode est plus flatteuse pour Apple. Si Cupertino cherche à augmenter ses approvisionnements en lentilles à ouverture variable, c’est qu’elle anticipe une demande élevée pour l’iPhone 18 Pro, ce qui trahit une confiance certaine dans les ventes à venir. Et surtout que cette nouveauté photographique est belle et bien en approche sur la prochaine génération.



La fonctionnalité en question représente d’ailleurs une évolution photographique significative. Une ouverture variable permet de régler mécaniquement la quantité de lumière captée par le capteur, comme sur un véritable appareil photo reflex. Apple aurait ainsi comblé l’un des derniers écarts techniques entre ses iPhone Pro et les appareils photo dédiés.



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