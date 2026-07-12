Apple mise sur l'iPhone 16 pour fluidifier les paiements en Apple Store

Apple continuerait de moderniser l'expérience en boutique. La firme déploierait des iPhone 16 auprès de ses vendeurs afin de généraliser le paiement sans caisse et d'améliorer la prise en charge des paiements sans contact.

Apple remplace les iPhone 14 par des iPhone 16 pour ses vendeurs en Apple Store

Depuis 2022, Apple propose aux commerçants et petites entreprises une solution baptisée Tap to Pay on iPhone, qui transforme n'importe quel iPhone en terminal de paiement sans contact, sans nécessiter le moindre boîtier externe. Le client règle simplement en approchant son iPhone, son Apple Watch, sa carte bancaire ou tout autre moyen de paiement sans contact du téléphone du vendeur, la transaction étant sécurisée par la même technologie NFC qu'Apple Pay.



Apple applique désormais cette logique à son propre réseau de boutiques. Une partie des employés en Apple Store utilisait jusqu'ici des iPhone 14 pour encaisser les clients directement en rayon, sans passer par un lecteur Bluetooth fixé au dos de l'appareil. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, l'entreprise va désormais équiper davantage de vendeurs d'iPhone 16, plus récents, afin d'élargir cet usage en magasin.

Le changement de modèle ne serait pas anodin. D'après les informations de Gurman, l'iPhone 14 rencontrerait parfois des difficultés à lire certaines cartes bancaires haut de gamme, notamment celles conçues en métal comme l'American Express Platinum ou la Chase Sapphire Reserve. L'iPhone 16 se montrerait plus fiable sur ce point, ce qui permettrait en prime aux équipes de vente de se passer des terminaux spécialisés qu'elles devaient jusque là transporter en complément.



Cette évolution matérielle s'accompagne d'une nouveauté logicielle avec iOS 27, qui introduit une fonction baptisée Tap to Share, pensée pour prolonger les usages du geste de rapprochement entre iPhone au delà du seul paiement.



Pour les clients en Apple Store, ce changement est invisible au quotidien. Mais il illustre la volonté d'Apple de rendre l'encaissement plus fluide, à l'heure où le paiement sans contact s'impose de plus en plus face à la carte bancaire classique en France comme ailleurs.