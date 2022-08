Finalement le prix des iPhone 14 n'augmenterait que de 50 € d'après TrendForce

Le consensus autour de l'augmentation du prix de l'iPhone 14 semble se maintenir à l'approche de la présentation des nouveaux téléphones Apple. Mais finalement, la hausse pourrait être moins forte que prévu. Initialement, les analystes tablaient sur 100 euros de plus (ou 100 $), mais ce ne serait "que" la moitié.



Il y a plusieurs raisons pour qu'Apple décide d'augmenter le prix de départ cette année, des nouvelles fonctionnalités à l'augmentation du coût des composants...

Les raisons de l'augmentation du prix de l'iPhone 14

L'iPhone 14 Max

Tout d'abord, et c'est le plus évident, les modèles de base vont augmenter leur tarif à cause de la fin de l'iPhone 14 mini pour laisser place à un iPhone 14 Max. Ce dernier sera certainement 200 € plus cher.



Pour la première fois, ceux qui préfèrent un téléphone plus grand mais qui n'ont pas besoin des fonctionnalités supplémentaires d'un iPhone 14 Pro pourront choisir une taille d'écran de 6,7 pouces sans dépenser plus de 1000 euros. Un appareil plus grand coûte évidemment plus cher à fabriquer, l'écran en particulier, ce serait un appareil idéal pour les marges d'Apple.

Les nouveautés des iPhone 14

Du côté des iPhone 14 Pro, nous nous attendons à des améliorations significatives de l'appareil photo. Le capteur principal passerait de 12 à 48 mégapixels. Il est probable qu'Apple propose des images de 48 Mpx en plein jour et, en cas de faible luminosité, utilise une mise à l'échelle intelligente pour créer une image de 12 Mpx avec moins de bruit. Nous nous attendons également à voir débarquer la possibilité de filmer en 8K. Cela peut sembler exagéré, mais de même que de nombreux vidéastes filment en 4K pour disposer de capacités de zoom numérique et de panoramique lors de la sortie en 1080p, la 8K offrirait les mêmes options pour la sortie en 4K, voire une plus grande flexibilité si l'on opte pour la sortie en 1080p.



Si le stockage de base resterait à 128 Go, tout comme la RAM à 6 Go (les iPhone 14 basiques en profiteront cette année), la nouvelle puce A16 sera plus efficace en termes de performances et de gestion énergétique.



Ensuite, bien sûr, les modèles standard et Pro devraient subir une refonte très visible. Le modèle standard devrait voir l'encoche réduire, tandis que le Pro troquera la notch pour un design pilule + trou permettant d'avoir un écran toujours plus grand, sans sacrifier Face ID.



Enfin, il est possible que la gamme de l'iPhone 14 soit dotée de fonctions de communication par satellite. Bien que cela ne soit pas certain, et serait de toute façon limité à un usage d'urgence à ce stade.

Le coût de la vie

Outre toutes ses nouveautés, le coût des composants a considérablement augmenté, et Apple aime protéger ses marges. L'analyste Ming-Chi Kuo s'attend à ce que les augmentations de prix, et la popularité de l'iPhone 14 Max, voient le montant du panier moyen augmenter de 15 % cette année.

Le prix des iPhone 14

À un moment, les spécialistes avançaient une augmentation de 100 $ pour tous les iPhone 14, soit :

iPhone 14 : 799 $ (1009 €)

iPhone 14 Max : 899 $ (1109 €)

iPhone 14 Pro : 1 099 $ (1259 €)

iPhone 14 Pro Max : 1 199 $ (1359 €)

Mais l'augmentation pourrait être plus faible que prévu. Selon la société d'intelligence marketing TrendForce, à la lumière d'une économie difficile et d'un marché des smartphones en déclin, Apple devrait jouer la sécurité avec des augmentations plus modérées.



Le cabinet prévoit donc des hausses de prix plus modestes pour l'iPhone 14 :

iPhone 14 : 959 €

iPhone 14 Max : 1009 €

iPhone 14 Pro : 1 209 €

iPhone 14 Pro Max : 1 309 €

Une augmentation de 100 € serait forcément mal perçue par les clients potentiels. Bien qu'Apple doive conserver une marge confortable, ses dirigeants ont bien compris qu'il faudra trouver le juste milieu pour ne pas effrayer son public, tout en continuant à faire gonfler ses comptes en banque.



Rendez-vous mercredi 7 septembre pour le keynote Apple des iPhone 14 !