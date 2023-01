N'attendez pas ces produits Apple en 2023

Nous démarrons enfin 2023, une année qui s'annonce riche du côté d'Apple avec plusieurs nouveautés très attendues comme le casque AR/VR, le Mac Pro Apple Silicon ou l'iPhone 15. Mais durant les douze prochains mois, certains appareils ne verront pas le jour. Si vous hésitez à acheter l'un d'entre eux, sachez qu'il faudra patienter plus d'un an.





Pas renouvelés ou tout simplement pas sortis, faisons le point sur les six produits qui n'arriveront pas cette année.

Apple Car

C'est certainement le plus attendu de tous les produits Apple depuis des années, mais il - ou plutôt elle - ne sortira pas en 2023. La rumeur veut qu'Apple travaille sur son propre véhicule électrique depuis de nombreuses années et, bien que le projet semble de plus en plus développé et ciblé, nous n'aurons pas droit à une quelconque présentation avant 2024, voire 2025.



Les rapports les plus crédibles évoquent, non plus une voiture autonome à plus de 100 000 dollars, mais une Apple Car avec un design beaucoup plus conventionnel et des capacités d'autopilotage limitées, pour un prix plus raisonnable. En somme, une Tesla avec une pomme.

AirPods Pro 3

Il est très peu probable qu'une version de troisième génération des AirPods Pro soit lancée cette année, puisque les AirPods Pro 2 n'ont que quelques mois d'existence. Il a fallu trois ans pour que les écouteurs sans fil soient renouvelés par la firme.



La deuxième génération d'AirPods Pro a été lancée en septembre avec plusieurs nouveautés dont une annulation active du bruit deux fois plus forte, un mode Transparence adaptative, une puce H2 qui permet un son plus percutant, une meilleur autonomie et plus encore. On attendait des capteurs de santé, mais ils arriveront probablement sur les AirPods Pro 3, en 2025.

iPhone SE 4

La quatrième génération de l'iPhone SE n'est pas d'actualité. Après le lancement du modèle de troisième génération au début de 2022, Apple devrait prendre son temps.



L'iPhone SE actuel propose. toujours un "vieux" design, mais avec la 5G et la puce A15 Bionic, qu'il partage avec les iPhone 13, ainsi que l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPad mini et l'Apple TV 4K de troisième génération. Cette année sera réservée à l'iPhone 15, laissant l'iPhone SE 4 pour 2024 avec très certainement un design à encoche. Le futur iPhone SE 4 devrait être le nouveau "mini", chose qu'Apple a remplacé par l'iPhone 14 Plus dans la gamme. On parle de deux tailles pour contenter tout le monde, 5,7 et 6,1 pouces. La rumeur veut qu'Apple troque l'habit de l'iPhone 8 pour celui de l'iPhone XR pour son nouvel "SE".

iPad Pro 7

Les iPad Pro sont les tablettes Apple les plus demandées, mais il paraît impossible qu'ils soient à nouveaux renouvelés en 2023. Malgré des sorties en 2020, 2021 et 2022, la dernière ajoutant la puce M2 et le survol de l'Apple Pencil, l'iPad Pro actuel devrait rester identique et attendre 2024 pour évoluer.



Apple attendra de produire la puce M3 pour faire un nouveau bond en termes de performances. La puce M3 devrait être fabriquée à l'aide du processus 3 nm de TSMC, ce qui profitera aux apps gourmandes et à la batterie.



De plus, la principale caractéristique annoncée pour la prochaine génération d'iPad Pro est l'écran OLED - une mise à niveau annoncée depuis plus d'un an. Les futurs iPad Pro pourraient avoir des bords plus minces autour de l'écran avec des options de taille d'écran passant de 11 à 11,1 pouces et de 12,9 à 13 pouces.

Quatrième génération d'Apple TV 4K

Comme les AirPods Pro, l'Apple TV 4K a bénéficié d'un rafraîchissement assez important en 2022. La troisième génération de l'Apple TV 4K a ajouté la puce A15 Bionic, un nouveau design, la prise en charge du contenu HDR10+, deux fois plus de stockage et un port USB-C sur la télécommande Siri. Du coup, malgré deux années de renouvellement successif, la box Apple ne devrait pas évoluer en 2023.



Si Apple doit sortir une nouvelle Apple TV, ce serait probablement un appareil hybride, entre l'Apple TV et le HomePod pour concurrencer Amazon et Google.

MacBook Air 13 pouces

Après le MacBook Air M1 en 2020, puis le MacBook Air M2 en 2022, la logique veut qu'Apple propose la puce M3 sur son ultra-portable. Mais 2024 est probablement la cible ici, surtout qu'Apple est censée lancer un MacBook Air 15 pouces avec les puces M2 et M2 Pro au printemps 2023.



Une nouvelle taille inédite qui pourrait faire plaisir à tous ceux qui ne souhaitent pas débourser trop d'argent sur un MacBook Pro 14 ou 16 pouces, mais qui trouvent l'écran actuel de 13,6 pouces trop juste.



Quant au prochain MacBook Air 13 pouces, il est également censé passer à l'OLED en 2024.