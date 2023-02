Apple dépose de nouveaux Mac 2023 compatibles Bluetooth 5.3

Apple a déposé cette semaine un nouveau listing dans la base de données Bluetooth Launch Studio, une démarche habituelle avant le lancement de nouveaux appareils. Seulement, le dépôt ne mentionne aucun produit spécifique, mais simplement la norme Bluetooth 5.3 et fait référence à un dépôt antérieur lié à macOS, ce qui suggère qu'il serait lié aux prochains Mac à venir en 2023.

Apple prépare de nouveaux Mac 2023

Selon les rumeurs, Apple travaillerait activement sur de nouvelles versions du MacBook Air et du Mac Pro pour une sortie au cours du premier semestre 2023. Le nouveau MacBook Air devrait être doté d'un écran 15 pouces plus grand et de la puce M2, tandis que le nouveau Mac Pro devrait avoir le même design que le modèle 2019 avec une nouvelle puce M2 Ultra. Les deux nouveaux ordinateurs Apple pourraient être annoncés dès mars ou avril, potentiellement en parallèle de la sortie de macOS 13.3. Cependant, il reste une possibilité que les nouveaux Macs ne soient pas annoncés avant la WWDC en juin ou plus tard, date à laquelle Apple doit présenter son premier casque AR/VR.

Pour en revenir à la norme sans fil dernière génération, le Bluetooth 5.3 offre des avantages tels qu'une fiabilité et une efficacité énergétique accrues, selon le Bluetooth SIG. Apple a ajouté le Bluetooth 5.3 à plusieurs produits récents, notamment la série d'iPhone 14, les AirPods Pro 2, les derniers modèles d'Apple Watch 8 et Ultra, les nouveaux MacBook Pro M2 Pro / Max et Mac mini M2 / M2 Pro.



Ce qui est étrange, c'est qu'Apple a déjà mis à jour le MacBook Air 13 pouces avec la puce M2 en juillet 2022, mais la venue d'une nouvelle taille pourrait justifier un second lancement. Des rumeurs affirment pourtant que la firme prépare déjà un MacBook Air M3 pour la fin de l'année.



Reste à savoir si Apple dévoilera les nouveautés Mac 2023 lors d'un keynote ou par simple voie de communiqué de presse, comme pour les premiers modèles de l'année.