Apple se tâte à faire une offre pour les droits de la NBA

Apple ne s'arrêtera pas en si bon chemin, mais ira-t-elle vers la célèbre NBA ? Après avoir commencé à investir massivement dans le sport en direct, notamment dans les programmes MLB Friday Night Baseball et MLS Season Pass, la firme voulait s'attaquer au basket. Mais selon un nouveau rapport publié par The Information, Apple n'aurait pas encore décidé si elle allait faire une offre.

Apple s'intéresse à la NBA

Actuellement, la NBA cherche à vendre uniquement un package de streaming national, ainsi que deux contrats de télévision nationale. Le rapport indique que la NBA entend "tripler ses revenus actuels" provenant des contrats de diffusion.

Alors qu'Amazon et Google acquerraient les droits de diffusion en continu, la NBA a déjà deux partenaires pour les contrats de télévision : ESPN de Walt Disney et Warner Bros Discovery. Toutefois, ces deux sociétés cherchent à réduire leurs dépenses et ont notamment comme objectif de revoir à la baisse leurs ambitions sportives afin d'y parvenir.



L'entreprise qui a les moyens s'appelle évidemment Apple. Paradoxalement, Google et Amazon sont les deux seules entreprises qui ont exprimé leur intérêt jusqu'à présent, Apple n'ayant pas encore décidé si elle ferait une offre. Cette information fait suite à un rapport antérieur de CNBC, qui laissait entendre en février qu'Apple pourrait être intéressée par les droits de la NBA.

L'offre de streaming uniquement ouvre la porte aux entreprises technologiques pour qu'elles fassent une offre sur les droits, ont déclaré des personnes. L'intérêt manifesté par YouTube de Google et Amazon soulève la possibilité que certains matchs de la NBA soient disponibles sur Prime Video, YouTube ou même Apple si le fabricant de l'iPhone décide de faire une offre. (Amazon a déjà une certaine expérience dans ce domaine : En octobre dernier, il a commencé à diffuser en direct des matchs de la NBA au Brésil dans le cadre d'un accord pluriannuel avec la ligue).

Apple a notamment participé aux négociations pour les droits de diffusion en continu du Sunday Ticket de la NFL, mais a perdu ce lot au profit de Google.



L'entrée en lice d'Apple pour les droits de diffusion en continu de la ligue professionnelle de basket obligerait probablement Amazon et Google à revoir à la hausse leur offre. Nous en saurons probablement plus dans quelques semaines, mais rappelons que Tim Cook apprécie ce sport, et surtout, Eddy Cue, le patron des services d'Apple, n'a jamais caché être un grand fan de la NBA.