Les fans de l'iPhone 15 mini commanderaient l'iPhone 15 Pro

La gamme "iPhone 15" démarre à 6,1 pouces avec l'iPhone 15 standard et l'iPhone 15 Pro. La seule alternative étant les grands iPhone 15 Plus et Pro Max de 6,7 pouces. Pour ceux qui désirent un petit smartphone, il n'y aucune solution. Apple n'a pas sorti d'iPhone 15 mini, tout comme elle l'avait ignoré avec la gamme iPhone 14. Pire, elle a supprimé du catalogue l'iPhone 13 mini, le dernier appareil de 5,4 pouces. La firme a simplifié son offre, forçant les clients à se rabattre sur d'autres modèles.

Alors pourquoi Apple a-t-elle supprimé le "mini"

Apple a lancé l'iPhone 12 mini en 2020 après des années de demandes de la part des clients qui souhaitaient un petit téléphone doté de grandes capacités. On pensait que la firme de Cupertino allait le faire évoluer chaque année, comme le reste de la gamme, mais elle a enterré le mini dès l'iPhone 14.

La raison est simple, l'iPhone 12 mini ne s'est pas aussi bien vendu qu'Apple l'avait espéré, ne représentant que 6 % des ventes d'iPhone 12 au global. Rapidement après le lancement, Morgan Stanley nous indiquait qu'Apple avait réduit la production de l'iPhone 12 mini de deux millions d'unités afin de créer plus de capacité de fabrication pour l'iPhone 12 Pro, plus populaire (et plus rentable). La Chine faisait d'ailleurs partie des pays les plus demandeurs de "Pro".



Plus étonnant encore, JP Morgan Chase affirmait par la suite qu'Apple avait carrément arrêté la production de l'iPhone 12 mini au deuxième trimestre 2021. Alors que les rapports de vente de l'iPhone 12 mini n'auguraient rien de bon pour l'iPhone 13 mini, il n'était pas possible qu'Apple l'abandonne, la planification de la production de l'iPhone étant établie pratiquement un an à l'avance.



Concernant l'iPhone 13 mini justement, le téléphone n'a pas été capable d'inverser la tendance, malgré la correction du principal problème du "mini", à savoir l'autonomie. Selon plusieurs cabinets d'analyse, l'iPhone 13 mini ne représentait que 3 % des ventes de la nouvelle gamme. Il n'en fallait pas plus pour signer son arrêt de mort.



Avec la série "iPhone 14", Apple a choisi de remplacer le "mini" par le "Plus" qui correspond à la taille de l'écran de 6,7 pouces de ses modèles haut de gamme "Pro Max". Au lieu d'un petit iPhone 14 mini, les clients peuvent désormais opter pour une batterie encore plus grande et un écran de 6,7 pouces - la même taille que celle à laquelle les clients "Pro Max" sont habitués depuis plus de cinq ans, mais environ 300 euros moins cher (et plusieurs fonctionnalités en moins comme le zoom, le 120 Hz, le Lidar, la puce dernier cri, etc).



Pourtant, les ventes de l'iPhone 14 Plus n'ont jamais décollé, la faute à un manque criant de nouveautés par rapport aux iPhone 13. Ming-Chi Kuo a estimé que "la stratégie de segmentation des produits d'Apple pour les modèles standard échoue cette année". Conséquence, Ross Young, un autre analyste, a déclaré que les commandes d'écran pour l'iPhone 14 étaient en baisse de 38 % par rapport à l'iPhone 13 à la même époque l'année dernière, tandis que sur le marché de la revente, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus ont perdu leur valeur deux fois plus vite que l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 de l'année précédente.



La baisse des commandes de l'iPhone 14 Plus suggère que les faibles ventes de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 13 mini ne sont peut-être pas dues à la taille de l'appareil après tout. Nous pensons qu'il s'agit surtout d'un manque d'innovation que l'iPhone 15 standard et l'iPhone 15 Plus devraient combler largement à la faveur d'une nouvelle puce A16, de la Dynamic Island ou encore de l'appareil photo 48 Mpx qui apportent vraiment quelque chose en plus. Sans oublier une baisse de prix dans de nombreux pays.



Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, les clients déçus par l'absence d'iPhone 15 mini se rabattraient finalement sur l'iPhone 15 Pro lors des précommandes. Nous avons le cas à la rédaction, avec comme arguments principaux le besoin de changer, l'allègement de l'iPhone 15 Pro grâce au titane et aux dimensions légèrement réduites du téléphone.

The iPhone mini launch in 2020 seemed to come in response to commentators here & elsewhere voicing desires for a smaller iPhone. I’m not sure the market at large ever desired it — hence the pivot to the Plus. Funny part is those who asked for a Mini bought the Pro anyways. — Mark Gurman (@markgurman) September 16, 2023

Toujours pas d'iPhone 16 mini

D'après les rumeurs, Apple ne prévoit pas de relancer le format "mini" sur le prochain modèle. Les plus petits iPhone en préparation, tels que l'iPhone 16 de l'année prochaine et l'iPhone SE de quatrième génération, devraient être dotés d'un écran de 6,1 pouces. En revanche, certains appareils futurs, comme l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, devraient être encore plus grands, atteignant respectivement 6,3 et 6,9 pouces. Voilà qui ne devraient pas arranger les affaires des petites mains, ou des personnes préférant un téléphone compact pour le glisser dans la poche sans avoir une sensation de "brique"...



Qui regrette l'iPhone 15 mini ?