Le Magic Keyboard de l’iPad Air est maintenant disponible en noir

Comme pour les iPad Pro, Apple propose enfin son Magic Keyboard en noir pour l'iPad Air. Une excellente nouvelle sachant que jusqu'à maintenant, seul le blanc était proposé lors de l'achat. Le tarif de 329 € minimum ne change pas.

Apple lance un nouveau coloris pour le Magic Keyboard de l’iPad Air

Lors de la présentation très attendue de la puce M5 et de sa nouvelle gamme d’appareils, Apple a discrètement enrichi son catalogue d’accessoires avec un petit ajout qui ne passera pas inaperçu pour les amateurs d’esthétique épurée : un nouveau coloris Noir pour le Magic Keyboard destiné à l’iPad Air.

Déjà disponible en blanc, le Magic Keyboard s’offre désormais un nouveau look qui vient compléter l’élégance des nouveaux iPad Air équipés des puces M2 et M3. Ce clavier, à la fois fin, robuste et rétroéclairé, continue de transformer l’iPad Air en véritable outil de productivité, tout en ajoutant une touche de style supplémentaire.

Un accessoire toujours aussi performant

Proposé au tarif de 329,00 €, le Magic Keyboard reste compatible avec :

l’iPad Air 13 pouces (M2 et M3),

l’iPad Air 11 pouces (M2 et M3),

ainsi que les iPad Air de 4ᵉ et 5ᵉ générations.

L’accessoire conserve son design emblématique avec son support flottant magnétique, son trackpad intégré et ses touches confortables — le tout optimisé pour iPadOS 26. Le nouveau coloris s’intègre parfaitement à la palette actuelle d’Apple, sans doute pensé pour s’accorder avec les finitions des nouveaux iPad.

Une évolution discrète, mais significative

Apple ne change pas la formule gagnante, mais peaufine les détails. Ce nouveau coloris, bien que dévoilé sans fanfare, confirme l’attention qu’Apple porte à l’harmonie de son écosystème, tant au niveau technique qu’esthétique.