Tim Cook encourage à limiter le temps passé sur l’iPhone

En 2026, Tim Cook répète un message qu’il défend depuis longtemps : il ne faut pas se laisser enfermer dans l’usage permanent de l’iPhone et du numérique en général. Il rappelle que les échanges humains, le lien avec la nature et l’expérience du réel doivent rester au cœur du quotidien.

Tim Cook appelle à lever la tête de son iPhone

Le CEO d’Apple a surpris plus d’un observateur cette semaine. Lors d’une interview accordée le 17 mars à l’émission Good Morning America, Tim Cook a livré un message inhabituel pour le patron de la marque qui vend des centaines de millions d’iPhone chaque année : utilisez moins votre smartphone.



“Je ne veux pas que les gens les utilisent trop. Je ne veux pas qu’ils passent plus de temps à regarder leur smartphone qu’à regarder quelqu’un dans les yeux”, a déclaré Cook, avant d’ajouter : “Sortez et profitez de la nature.”



La formule peut sembler paradoxale de la part de l’homme qui pilote l’entreprise la plus valorisée au monde, dont les revenus reposent en très grande partie sur la vente et l’utilisation intensive de l’iPhone. Mais Cook n’en est pas à son premier appel à la modération numérique. Depuis plusieurs années, il insiste sur la nécessité d’un rapport conscient et maîtrisé avec la technologie, y compris pour lui-même.

Ce positionnement s’inscrit dans une stratégie plus large qu’Apple développe depuis l’introduction du Temps d'écran en 2018. La fonctionnalité, intégrée à iOS, permet aux utilisateurs de surveiller et de limiter leur propre consommation d’écran. Apple a continué d’enrichir ces outils au fil des versions, avec des rapports hebdomadaires, des plages horaires sans notifications ou encore des restrictions parentales. Sans oublier les modes de Concentration.



Le groupe californien aime rappeler qu’il est le seul acteur majeur du secteur à proposer nativement de tels outils directement dans le système d’exploitation. La déclaration de Cook intervient dans un contexte de pression croissante sur les grandes plateformes numériques concernant leur impact sur la santé mentale, notamment celle des adolescents. Apple, qui se présente volontiers comme un défenseur de la vie privée et du bien-être numérique, choisit visiblement d’anticiper ce débat plutôt que de le subir.



Lever le nez de son iPhone pour regarder les gens dans les yeux : il fallait qu’un CEO d’Apple le dise.