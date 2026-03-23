Annulus : un RPG tactique dark fantasy artistique sur iOS et Android

Annulus, développé par HONGKONG NIRVANA, est un nouveau jeu de stratégie RPG tactique dans un univers dark fantasy qui mise fortement sur son esthétique visuelle soignée et son ambiance médiévale sombre. Le jeu sortira mondialement le 8 avril 2026 à 9h PT (18h en France) sur iOS, Android et Steam (cross-play et cross-save confirmés), après un playtest Steam en février-mars.

Découvrez Annulus

Inspiré par la guerre chevaleresque médiévale et teinté d'éléments Lovecraftiens (Berserk mélangé à Pascal's Wager en mode tactical), Annulus vous place dans la peau d'un capitaine mercenaire sur le continent ravagé de Noviseth. Objectif : recruter, entraîner et gérer une légion de mercenaires aux traits uniques, forger armes et inscriptions, prendre des décisions morales impactantes, et mener des batailles tactiques sans fin pour survivre, gagner gloire et briser le cycle imposé par le monde.

Gameplay

Gameplay et mécaniques clés d'Annulés :

Combats tour par tour sur grille avec gestion d'élévations, hazards environnementaux (avantages/désavantages), positionnement stratégique.

Recrutement et développement d'une roster variée de héros/mercenaires.

Gestion de ressources, crafting, moral choices qui influencent narration et batailles.

Monde en cycle perpétuel de conflits, avec cinématiques hand-crafted (Unreal Engine) et dialogues style visual novel.

Batailles tactiques engageantes, loin des random encounters classiques.

Concrètement, Annulus se rapproche de Fire Emblem ou Final Fantasy Tactics par son feeling case par case et tactique, mais se distingue par son art dark fantasy, ses visuels Unreal Engine époustouflants et son ton mature (violence cartoon/fantasy, thèmes horreur/peur, armes).

Style : le vrai atout

L'esthétique est le cœur du projet : graphismes enchanteurs, détails médiévaux sombres, atmosphère oppressante. Même si le cadre fantasy reste classique, la direction artistique élève clairement l'expérience, rendant chaque carte et chaque héros mémorables. C'est une véritable claque !

Modèle économique

Free-to-play avec achats in-app.

Abonnements (Semaine 0,99 €, Mois 2,99 €, Trimestre 14,99 €) pour perks permanents : +limites ressources, vitesse de récupération, roster élargi, tâches quotidiennes extra…

Packs d'items (Scaled Fossil, Offering Pacts) de 0,99 € à 99,99 €.

Loot boxes, chat, tracking data.

Pré-inscriptions ouvertes sur App Store, Google Play et Steam (déjà +500 000 à travers le monde). Comptez ~3,8 Go sur mobile.

Verdict avant lancement

Annulus promet un mélange rare : visuels artistiques haut de gamme + profondeur tactique dans un dark fantasy mature. Les previews louent les idées fraîches et le feeling addictif, mais le succès dépendra de l'équilibre monétisation/gameplay (gacha ? progression pay-to-win ?). Pour les fans du genre, c'est une sortie à surveiller de près le 8 avril.



Pré-enregistrez dès maintenant sur l'App Store : Annulus sur App Store ou Google Play/Steam pour des récompenses au lancement !

Télécharger le jeu Annulus