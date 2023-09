Une nouvelle puce A17 standard pour l'iPhone 16 de base

Le prochain iPhone 16 devrait être équipé d'une puce A17 spécifique. Alors qu'on aurait pu s'attendre au même processeur que dans l'iPhone 15 Pro, des détails intrigants viennent d'être partagés concernant sa conception et son processus de fabrication. Contrairement aux précédents processeurs qui équipaient les versions standard et Pro, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus introduiront une puce A17 spécialement conçue. Ce changement vise à réduire les coûts tout en maintenant les performances.

Une segmentions plus claire

La puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro utilise le processus de fabrication avancé N3B de TSMC. Cependant, Apple prévoit d'utiliser le processus N3E, plus économique, pour la puce A17 standard de la série iPhone 16. Cette décision marque un tournant par rapport à l'approche historique de l'entreprise, qui consistait à utiliser une seule puce pour tous les modèles d'iPhone avant d'échelonner les sorties entre les versions standard et Pro depuis l'iPhone 14.

Le procédé N3E, donc moins coûteux, comporte moins de couches d'ultraviolet extrême (EUV) et une densité de transistors plus faible que le procédé N3B. Par conséquent, il offre une efficacité moindre. En outre, le procédé N3B est disponible pour la production de masse depuis plus longtemps que le procédé N3E, bien qu'il ait affiché des taux de rendement inférieurs. En réalité, le procédé N3B a été initialement conçu comme un nœud d'essai et qu'il n'est pas compatible avec les procédés ultérieurs de TSMC tels que N3P, N3X et N3S, ce qui a obligé Apple à revoir la conception de ses puces pour tirer parti des avancées du taïwanais.



À l'origine, Apple avait l'intention d'utiliser N3B pour la puce A16 Bionic, mais a dû passer au N4 (une gravure 5 nm avancée) en raison de contraintes temporelles. Il est probable qu'Apple ait utilisé la conception des cœurs de CPU et de GPU N3B, initialement prévue pour l'A16 Bionic, dans l'A17 Pro avant de passer aux conceptions originales de l'A17 avec N3E pour les modèles d'iPhone 16 de 2024. Cette évolution architecturale devrait se poursuivre dans les futurs nœuds de TSMC et avoir un impact sur les futures itérations de puces telles que les "A18" et "A19". Bien sûr, l'iPhone 17 Pro aura droit à la puce A18 Pro.



Ce rapport est en ligne avec les rumeurs précédentes qui prédisaient à juste titre le maintien de la puce A15 Bionic pour les modèles iPhone 14 standard, tout en réservant la puce A16 aux modèles iPhone 14 Pro. En outre, il a été suggéré que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus disposeront de 8 Go de mémoire vive, soit une augmentation par rapport aux 6 Go de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, mais identique aux iPhone 15 Pro. Ces changements reflètent l'engagement d'Apple à optimiser la conception de ses puces afin d'améliorer les performances et de réduire les coûts, tout en maintenant sa position à la pointe de la technologie mobile. La firme a d'ailleurs parler pour la première fois d'une véritable console de jeux avec l'iPhone 15 Pro, ce dernier recevant bientôt des jeux exclusifs comme Resident Evil Village, Resident Evil 4 et Assassin's Creed Mirage.