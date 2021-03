Apple en tête des rachats IA entre 2016 et 2020

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple est le principal acquéreur à l'échelle mondiale d'entreprises basées sur de l'intelligence artificielle, selon les données publiées aujourd'hui par GlobalData. De 2016 à 2020, Apple a racheté plus d'entreprises d'IA que les autres géants, devançant Accenture, Google, Microsoft et Facebook, qui ont tous également réalisé un nombre élevé d'acquisitions dans ce domaine.

Publicité

25 acquisitions pointues de la part d'Apple pour améliorer l'intelligence artificielle de ses produits

Au cours des cinq dernières années, Apple a acheté des entreprises comme Emotient, Turi, Glimpse, RealFace, Shazam, SensoMotoric, Silk Labs, Drive.ai, Laserlike, SpectralEdge, Voysis, XNOR.ai, et plus d'améliorer les capacités d'IA et d'apprentissage automatique de ses produits et services.



Apple ne rend pas toutes ses acquisitions publiques, il est donc possible que d'autres sociétés d'intelligence artificielle achetées par Apple soient passées sous le radar.



Lors de la réunion des actionnaires d'Apple en février, le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré qu'Apple avait acquis près de 100 entreprises au cours des six dernières années. "Nous n'avons pas peur de considérer des acquisitions de toute taille", a déclaré Cook. "L'accent est mis sur les petites entreprises innovantes qui complètent nos produits et contribuent à les faire progresser."

Selon Aurojyoti Bose, analyste de GlobalData, la concurrence croissante dans l'espace de l'IA a conduit à une frénésie d'acquisitions :

Publicité

Apple, Google, Microsoft et Facebook ont ​​collectivement entrepris 60 acquisitions dans l'espace technologique de l'IA au cours de la période 2016-2020, tandis qu'Apple a mené la course avec 25 acquisitions. L'IA est restée un domaine d'intérêt clé pour les géants de la technologie et la concurrence croissante pour dominer l'espace a entraîné une frénésie d'acquisition parmi ces entreprises.

De nombreuses acquisitions d'Apple visaient à faire évoluer Siri. Apple a acheté Inductiv pour améliorer les données de ‌Siri‌, tandis que Voysis a été acquis pour améliorer la compréhension de ‌Siri‌ du langage naturel. PullString, quant à elle, permet aux développeurs iOS d'utiliser plus facilement les fonctionnalités ‌Siri‌ dans les applications.

Apple s'est lancé dans une virée shopping afin de rattraper Google (Google Assistant) et Amazon (Alexa). ‌Siri‌ était le premier sur le marché, mais il se classe systématiquement en dessous des deux en termes de "smartness", ce qui explique en partie pourquoi Apple est loin derrière dans les ventes d'enceintes intelligentes. Apple veut également s'assurer de conserver sa forte position dans le domaine des appareils portables. C'est l'acteur dominant des montres intelligentes. L'acquisition de Xnor.ai l'année dernière visait à améliorer ses capacités de traitement de pointe, qui est devenu important car il élimine le besoin d'envoyer des données dans le cloud, améliorant ainsi la confidentialité des données.

D'autres acquisitions visent des produits futurs, comme Drive.ai, une startup autonome qu'Apple a achetée en 2019, probablement pour faire avancer son projet de développement de voitures autonomes.



Toutes les entreprises énumérées ci-dessus participent également à une «vague de recrutement de talents en IA» et ont collectivement publié plus de 14 000 emplois dans le domaine de l'IA en 2020.



Voici le tableau comparatif des achats IA par les géants :