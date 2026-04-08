Hyke: Northern Lights : un nouveau RPG pixel art sur Apple Arcade

Apple Arcade continue d’enrichir son catalogue avec une nouvelle exclusivité de qualité : Hyke: Northern Light(s), un RPG d’action en pixel art qui est sorti discrètement il y a quelques jours sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.



À première vue, on pourrait s’attendre à un RPG au tour par tour classique dans la veine de Sea of Stars. Il n’en est rien. Hyke: Northern Lights propose un gameplay temps réel beaucoup plus nerveux et exigeant, qui emprunte autant à The Binding of Isaac qu’aux classiques du JRPG.

Une histoire touchante dans un monde post-guerre

Vous incarnez Hyke, une jeune sorcière qui part à la recherche de sa mère disparue. Dans un monde marqué par une grande guerre entre les humains et les sorcières, elle voyage à bord de sa voiture à travers des contrées dangereuses. Au fil de son périple, elle rencontre d’autres sorcières appelées « Meteos », chacune dotée de pouvoirs uniques.



Hyke mêle exploration, combats dynamiques et moments plus calmes autour du feu de camp, où vous pouvez vous reposer, cuisiner pour obtenir des bonus, personnaliser votre campement et discuter avec vos compagnons.



Voici les points forts du jeu :

Pixel art magnifique : des environnements riches, colorés et pleins de détails

: des environnements riches, colorés et pleins de détails 7 personnages jouables : chacun avec son style de combat et ses compétences uniques

: chacun avec son style de combat et ses compétences uniques Mélange réussi entre action rapide et exploration « cosy »

entre action rapide et exploration « cosy » Système de campement relaxan t : cuisine, repos, personnalisation

t : cuisine, repos, personnalisation Ambiance à la fois mignonne et sombre : des personnages kawaii dans un univers parfois violent

: des personnages kawaii dans un univers parfois violent Rejouabilité grâce aux différents personnages et aux défis score attack mondiaux

Notre avis sur Hyke: Northern Light(s)

Hyke: Northern Light(s) est une très bonne surprise sur Apple Arcade. Il se distingue par son rythme soutenu, son univers attachant et son excellent pixel art. Le mélange entre phases d’action nerveuses et moments plus tranquilles autour du feu de camp fonctionne particulièrement bien.



C’est un jeu qui plaira à ceux qui cherchent à la fois du challenge et une ambiance cosy, avec une touche de nostalgie JRPG. Même s’il est plus orienté action que les RPG traditionnels, il reste accessible tout en offrant une vraie profondeur grâce aux différents personnages.

La note 4,5 / 5

Hyke: Northern Light(s) est disponible dès maintenant sur Apple Arcade (abonnement 6,99 €/mois ou inclus dans Apple One). Rappelons que le service a accueilli plusieurs titres majeurs récemment dont Oceanhorn 3 et Dredge.

Télécharger le jeu HYKE:Northern Light(s)