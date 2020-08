Fortnite a été supprimé de l'App Store

Julien Russo

Incroyable retournement de situation ce soir dans l'affaire qui oppose Epic Games et Apple sur la commission de 30% de l'App Store. Le créateur du célèbre jeu Fortnite a pris l'initiative aujourd'hui d'ajouter un paiement direct sans passer par celui de l'App Store, ce qui évite de donner la commission à Apple. Visiblement, la firme de Cupertino a été frustrée puisque Fortnite a été supprimé de l'App Store.

Epic Games sanctionné

Apple l'a toujours dit. Si beaucoup de développeurs gagnent autant d'argent avec leurs applications, c'est grâce à l'App Store qui permet d'obtenir une visibilité mondiale !

En échange de cet avantage, Apple s'est toujours réservé le droit de prendre 30% de commission sur chaque paiement intégré dans les applications. Une chose que ne supporte plus Epic Games, au point où l'entreprise a pris l'initiative aujourd'hui de proposer à ses joueurs deux modes de paiement :

Le paiement de l'App Store avec 20% supplémentaire sur le prix final

Le paiement direct avec 20% de réduction sur le prix final (où Apple n'a aucune commission)

Pour les utilisateurs le choix est vite fait... Apple semble ne pas avoir apprécié cette nouvelle provocation. La firme californienne vient de supprimer Fortnite de l'App Store ! L'application n'est plus disponible depuis quelques minutes.

Dans un communiqué officiel paru aujourd'hui sur son site, Epic Games a informé que désormais ce nouveau mode de facturation s'appliquera à son application iOS, mais aussi Android :

Actuellement, lorsque vous utilisez les options de paiement d'Apple et de Google, Apple et Google perçoivent des frais de 30%, et les réductions de prix allant jusqu'à 20% ne s'appliquent pas. Si Apple ou Google réduisent leurs frais sur les paiements à l'avenir, Epic vous fera profiter des économies réalisées.

À trop jouer avec le feu, Epic Games s'est brulé et va maintenant perdre énormément de revenus suite au retrait de Fortnite sur iPhone et iPad.

L'ensemble des personnes qui avaient téléchargé l'application peuvent toujours lancer des parties sur le Battle Royale. Cependant, pour quelqu'un qui vient d'acheter un nouvel iPhone ou un nouvel iPad, il lui sera impossible de télécharger Fortnite.

On ne sait pas si pour l'instant la sanction est temporaire ou définitive, mais on connait l'état d'esprit chez Apple quand une décision comme celle-ci survient... Il est rare que l'application réapparaisse sur l'App Store !

Pour rappel, voici les nouveaux tarifs qui s'appliquent à l'ensemble des joueurs PC, Mac, PlayStation, Switch et Xbox :

1 000 V-Bucks = 7,99€

2 800 V-Bucks = 19,99€

5 000 V-Bucks = 31,99€

13 500 V-Bucks = 79,99€



Pour les utilisateurs iOS et Android, il est aussi possible de profiter de ces nouveaux tarifs, mais uniquement en passant par le paiement direct d'Epic Games.

Voici la déclaration d’Apple à propos du retrait :

Aujourd’hui, Epic Games a pris la malheureuse décision de violer les règles de l’App Store qui s’appliquent de la même manière à tous les développeurs et qui sont conçues pour que le magasin soit sûr pour nos utilisateurs. En conséquence, leur application Fortnite a été retirée de la boutique. Epic a activé dans son application une fonctionnalité qui n’a pas été examinée ou approuvée par Apple, et ils l’ont fait dans l’intention de violer les règles de l’App Store concernant les paiements au sein des applications qui s’appliquent à chaque développeur qui vend des biens ou des services numériques. Epic a des applications sur l’App Store depuis une décennie et a bénéficié de l’écosystème de l’App Store — y compris ses outils, ses tests et la distribution qu’Apple fournit à tous les développeurs. Epic a accepté librement les conditions et les règles de l’App Store et nous sommes heureux qu’ils aient bâti une entreprise aussi prospère sur l’App Store. Le fait que leurs intérêts commerciaux les amènent maintenant à faire pression pour obtenir un arrangement spécial ne change rien au fait que ces règles créent des conditions équitables pour tous les développeurs et rendent l’App Store sûr pour tous les utilisateurs. Nous ferons tout notre possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations afin qu’ils puissent remettre Fortnite sur l’App Store.

